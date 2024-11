Sentenza per Impagnatiello, i giudici in camera di consiglio

agenzia

Il verdetto sarà emesso intorno alle 12.30

MILANO, 25 NOV – La sentenza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello è attesa verso le 12.30. La Corte di Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, si è ritirata in camera di consiglio, facendo sapere che il verdetto sarà emesso entro circa due ore e mezza. L’ex barman, presente in aula, non ha reso dichiarazioni spontanee. I familiari di Giulia Tramontano, tra cui la mamma Loredana Femiano, il papà Franco, la sorella Chiara e il fratello Mario, arriveranno per la lettura del verdetto. I funzionari e i cancellieri del Tribunale di Milano hanno portato in aula un sacchetto con scritto “Un pensiero per Giulia e il suo bimbo mai nato”. “Si tratta di una pianta di rose bianche – hanno detto – La daremo alla mamma”.

