Senza contributi, senza futuro: l’allarme di Pietro Nava per i testimoni di giustizia

il caso

L'uomo grazie al quale è stato risolto il delitto di Rosario Livatino ha lanciato la denuncia. Le parole anche di Ignazio Cutrò

Testimoni di giustizia a rischio pensione per la mancanza dei necessari contributi previdenziali. A denunciare il problema è stato recentemente Pietro Nava, testimone chiave nell’omicidio del beato giudice Rosario Livatino nel corso di un convegno che si è svolto a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta nell’ambito delle iniziative del Centro Studi Livatino.

«Chiediamo che lo Stato – dice Giuseppe Carini che invece è il testimone chiave nel processo sull’uccisione del beato don Pino Puglisi – si faccia carico di versare tutti i contributi pensionistici e scongiurare il rischio concreto che il testimone di giustizia arrivi alla pensione in condizioni di povertà. Abbiamo scritto alla Presidenza del Consiglio, al ministro dell’Interno, alla commissione parlamentare Antimafia. Ad oggi – aggiunge Giuseppe Carini – la nostra denuncia è stata accolta dalla deputata Stefania Ascari, membro della commissione parlamentare Antimafia che ha presentato un’ interrogazione indirizzata al ministro dell’Interno e al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Noi testimoni – conclude Carini – abbiamo fatto il nostro dovere civico rischiando di essere assassinati».