Sequestrata a Terni cocaina per valore di sei milioni euro

agenzia

Polizia recupera 20 chili di droga in due auto

TERNI, 03 MAR – Maxi sequestro di cocaina da parte della polizia di Terni che ha recuperato oltre 20 chili di droga per un valore stimato dagli investigatori in circa 6 milioni di euro. La squadra mobile ha quindi arrestato due albanesi di 36 e 25 anni. I due, a bordo di altrettante auto che procedevano lungo la statale 675, sono stati fermati dalla polizia dopo essere usciti allo svincolo Terni ovest. In una delle vetture gli investigatori – si spiega in una nota diffusa dalla Questura – hanno trovato quattro involucri di droga, sedici nel secondo. Il peso dello stupefacente sequestrato è risultato appunto superiore ai 20 chili. Le due auto hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della squadra mobile che stava svolgendo un servizio in borghese. Sono state infatti viste procedere in maniera regolare, ma il secondo veicolo cercava di stare a stretta distanza dal primo, evitando che altri si interponessero nella loro marcia. Sono state così fermate e all’interno di una di esse, gli agenti hanno trovato un telecomando nel vano porta oggetti, che, una volta attivato, ha fatto scattare un click provenire dal cruscotto centrale superiore della plancia (quella dove è solitamente alloggiato lo stereo), che – riferisce sempre la polizia – nascondeva, al suo interno, un vano contenente quattro panetti di sostanza grigia. L’altra auto presentava invece quello che è stato definito un ingegnoso meccanismo nel portabagagli. Azionato da due apposite calamite, mettevano in moto un pistone idraulico che sollevava il finto fondo del bagagliaio, al cui interno un vano conteneva altri 16 panetti di sostanza grigia. Tutta risultata poi cocaina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA