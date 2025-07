Sequestrata nel porto di Gioia Tauro una tonnellata di marijuana

agenzia

Droga era nascosta in un container partito dal Canada

GIOIA TAURO, 18 LUG – La guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli hanno sequestrato una tonnellata di marijuana nel porto di Gioia Tauro. La droga, che avrebbe alimentato il mercato illecito italiano ed europeo, era occultata in un container, proveniente dal Canada, mimetizzata con legnami. L’ispezione del container rientra nelle ordinarie procedure di controllo nei varchi doganali. Prezioso si è rivelato l’ausilio delle unità cinofile in forza al gruppo della guardia di finanza di Gioia Tauro. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha avviato un’inchiesta per identificare i trafficanti di marjuana.

