Sequestrate 11 mila piante di marijuana a Vibo Valentia

L'operazione é stata eseguita dalla Guardia di finanza

VIBO VALENTIA, 09 LUG – Oltre undicimila piante di marijuana, per un peso complessivo di cinque tonnellate e mezza e un valore di mercato superiore a 11 milioni di euro, sono state individuate e sequestrate dai militari del Comando provinciale di Vibo Valentia e dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L’operazione, frutto di un’accurata attività investigativa condotta in sinergia dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dal Gruppo di Vibo Valentia e dalla Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha portato al sequestro di 5.000 metri quadrati di terreno sul quale era stata realizzata la coltivazione di droga, collegata ad sofisticato sistema di irrigazione. Una persona, accusata di avere gestito la coltivazione di droga, é stata arrestata. Le undicimila piante sequestrate, di altezza compresa tra un metro e mezzo e due metri e mezzo, si trovavano in uno stato avanzato di maturazione. Contestualmente, i finanzieri hanno eseguito il sequestro di un fabbricato in costruzione e di un casolare. A poca distanza dall’area coltivata è stata trovata anche una baracca trasformata in essiccatoio ed all’interno della quale erano custoditi oltre tre chili di marijuana già pronta per la vendita, insieme a numerose attrezzature utilizzate per la lavorazione dello stupefacente. L’operazione della Guardia di finanza è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, che ha sottolineato “l’importanza del sequestro di droga al fine di ristabilire la legalità in un territorio spesso martoriato da fenomeni di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti”.

