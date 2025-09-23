Sequestrate opere d’arte Caffè Greco a Roma

agenzia

"Erano state spostate in depositi senza autorizzazione"

ROMA, 23 SET – Sequestrate opere d’arte di rilevante pregio, sottoposte a vincolo culturale e dichiarate di interesse culturale particolarmente importante, che si trovavano nello storico Caffè Greco, al centro di Roma. Si tratta di dipinti, sculture, oggetti di antiquariato di grande valore e simbolo della Roma settecentesca che sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, con la collaborazione del personale della Soprintendenza Speciale Abap, al termine di un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Roma, Giovanni Conzo e del sostituto Claudio Santangelo. Secondo quanto si apprende, il provvedimento è scattato in seguito ad accertamenti eseguiti dai carabinieri del TPC dai quali è emerso che l’attuale locatario dell’immobile, sede del caffè, aveva rimosso le opere trasportandole in due distinti depositi senza ottenere il consenso della Soprintendenza di Roma, mettendoli a rischio e violando la disciplina contenuta nel Codice di beni culturali e del paesaggio.

