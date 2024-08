Sequestrati 115mila marchi contraffatti al Porto di Trieste

agenzia

Operzione di ADM e GdF, sono tutte note griffes

TRIESTE, 08 AGO – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all’Ufficio delle Dogane di Trieste e i militari della Guardia di Finanza del II Gruppo di Trieste hanno sequestrato 115.000 capi d’abbigliamento di numerosi marchi di lusso della moda nazionale ed internazionale, tutti abilmente contraffatti. Se immessi sul mercato avrebbero garantito introiti per oltre quindici milioni di euro. La merce era giunta nel porto di Trieste a bordo di motonavi provenienti dalla Turchia, sistemata all’interno di un container e di un tir di immatricolazione polacca. Tra i vari marchi sono segnalati Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Guess, Moncler, Prada, Dolce & Gabbana e altri ancora. I capi, fraudolentemente griffati, erano stati occultati fra articoli di abbigliamento, regolarmente prodotti e dichiarati, con l’intento di far apparire legittimo il trasporto. Le perizie, effettuate direttamente dalle aziende titolari dei loghi, hanno invece confermato la contraffazione della merce rinvenuta. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza sottolineano che la successione degli ingenti sequestri conferma la continua evoluzione del fenomeno della contraffazione.

