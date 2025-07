Sequestrati 417 chili di droga nel porto di Gioia Tauro

agenzia

Trovati dalla Guardia di finanza in un container

GIOIA TAURO, 08 LUG – La Guardia di finanza ha sequestrato nel porto di Gioia Tauro 417 chilogrammi di cocaina. Il ritrovamento della droga é stato fatto dai finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro nell’ambito del sistematico dispositivo di monitoraggio mirato e controllo capillare dell’area portuale. La droga era nascosta in un container, suddivisa in 385 panetti e ripartita in 16 sacche. Il sequestro della sostanza stupefacente é stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA