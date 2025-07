Sequestrati 600 mila accendini nel porto della Spezia

agenzia

Agenzia Dogane e Monopoli, oprerazione congiunta con Gdf

GENOVA, 30 LUG – I funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia, con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 620 mila accendini non conformi, per un valore di vendita al pubblico stimato in 200 mila euro. Il carico è stato individuato nei mesi scorsi durante un controllo sulle importazioni di accendini, accendisigari e bruciatori provenienti dalla Cina e destinate al mercato italiano. Le successive analisi sulla merce, effettuate dai laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno evidenziato la mancata conformità degli accendini alle normative nazionali e unionali rispetto all’altezza della fiamma e alla resistenza alla caduta e quindi pericolosi all’uso in caso di introduzione sul mercato. Risultati questi confermati anche da una seconda analisi effettuata su richiesta delle parti. Conformemente alle procedure, gran parte degli accendini sequestrati è stata respinta in Dogana, come prescritto dal Mmit, autorità competente in materia. Un’altra parte, invece, su espressa richiesta dell’importatore, è stata distrutta.

