Sequestrati a Bari giocattoli non conformi e cosmetici tossici

Operazione della guardia di finanza, sigilli a 67mila prodotti

BARI, 23 AGO – I finanzieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato circa 67mila prodotti, tra giocattoli e cosmetici, privi dell’attestato di conformità CE e potenzialmente nocivi per la salute. L’attività di intelligence è stata messa in atto dalle Fiamme Gialle anche grazie all’ausilio dei mezzi informatici e agli elementi informativi acquisiti nello svolgimento dell’attività di controllo economico del territorio. Nello specifico, i militari hanno sequestrato in alcuni esercizi commerciali 65mila giocattoli illecitamente posti in vendita senza dichiarazione di conformità e oltre 1.600 prodotti per la cura della pelle, risultati pericolosi per la salute in quanto contenenti la sostanza tossica chiamata Lilial.