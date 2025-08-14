Sequestrati dieci cuccioli di pitbull tenuti sotto il sole

agenzia

Una famiglia lecchese li lasciava sul balcone di casa

LECCO, 14 AGO – Dieci cuccioli di pitbull/amstaff – trovati e descritti dai veterinari come sottopeso, disidratati e poco sviluppati – sono stati sequestrati a una famiglia di Calolziocorte (Lecco) che li teneva in gabbia sul balcone sotto il sole cocente. Quattro dei cuccioli sono in condizioni così precarie da essere ritenuti ancora in pericolo di vita. Gravi, anche se non drammatiche, anche le condizioni della mamma, ridotta pelle e ossa come i suoi cuccioli. Dopo essere stati prelevati dai carabinieri del corpo forestale, che insieme ai veterinari di Ats Monza e Brianza hanno effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi, i dieci cani sono stati tutti portati in una clinica veterinaria in attesa che la segnalazione alla Procura – per l’ipotesi di maltrattamento di animali – faccia il suo corso per eventuali provvedimenti.

