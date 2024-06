Sequestrati in villa 180 kg di hashish e marijuana, 4 arresti

agenzia

Guardia di Finanza trova anche 17 chili di dolci fatti con droga

GENOVA, 06 GIU – Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Savona hanno concluso un’operazione culminata con l’arresto di quattro italiani e il sequestro di oltre 180 chilogrammi di hashish e marijuana, di diversi telefoni cellulari, di denaro contante per oltre 20 mila euro di una villa e di due magazzini. La villa, ubicata sulle alture savonesi, era adibita a laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio della sostanza stupefacente: lì sono stati rinvenuti, oltre a un quintale e mezzo di hashish e marijuana, un’impastatrice industriale, una pressa idraulica e due magazzini per lo stoccaggio. Al momento del blitz sono state trovate tre persone, una delle quali titolare di un’azienda autorizzata alla coltivazione della canapa sativa. A casa di una quarta persona è stato trovato ulteriore stupefacente del tipo hashish e marijuana, nonché 17 Kg circa di zucchero, caramelle gommose, miele e biscotti realizzati da infusione alcolica derivata da infiorescenze di marijuana ad alto tenore di principio attivo. Le persone arrestate sono state condotte presso le case circondariali di Genova e di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti atti a verificare chi fossero i destinatari dell’ingente partita di droga che, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre un milione di euro.

