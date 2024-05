Sequestrato altro cantiere di un palazzo a Milano, 9 indagati

agenzia

Edificio è in zona Isola. Pm, lottizzazione abusiva e falso

MILANO, 06 MAG – Un nuovo cantiere per la realizzazione di un complesso residenziale è stato bloccato a Milano. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, su delega della Procura, sta sequestrando l’intera area su cui è in fase di costruzione il “Giardino Segreto”, edificio che si trova in via Lepontina, nel quartiere Isola. Inoltre, si sta procedendo all’elezione di domicilio e alla nomina del difensore nei confronti di 9 indagati tra cui il dirigente e due responsabili dello Sportello Unico per l’edilizia e il presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio dell’epoca. I reati contestati sono lottizzazione abusiva e falso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA