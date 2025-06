Sequestrato carico di droga tra farina e pasta diretta negli Usa

agenzia

In pacchi culinari 100 kg ketamina, usata per la "cocaina rosa"

NAPOLI, 16 GIU – Pasta e farina come copertura per il traffico internazionale di stupefacenti: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di ketamina, utilizza per realizzare la “cocaina rosa”, in un centro di spedizione nell’area a nord della provincia di Napoli. La sostanza – che consente di realizzare la cosiddetta “droga dei ricchi”, venduta fino a 400 euro al grammo – era contenuta in alcuni pacchi diretti a Los Angeles, nascosta in confezioni di prodotti culinari tipici del Made in Italy. Il sequestro è stato messo a segno dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore i quali, nel corso di un controllo del territorio, hanno fatto accesso presso un hub di logistica individuando, tra i colli presenti, alcune spedizioni che, per luogo di destinazione e valore della merce dichiarata, risultavano sospette. Le fiamme gialle hanno esaminato il contenuto dei pacchi e, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno rinvenuto, tra le derrate alimentari sigillate di pasta e farina, numerosi involucri di cellophane contenenti della sostanza stupefacente, classificata, da successive analisi di laboratorio, come ketamina. Il narcotico sequestrato, qualora immesso sul mercato internazionale, avrebbe fruttato alla criminalità diversi milioni di euro. La ketamina, difatti, è spesso utilizzata come miscela per formare la “cocaina rosa”, conosciuta oggi come la “droga dei ricchi”, perché venduta fino a 400 euro al grammo. Il suo appeal tra le nuove generazioni e il mix letale di effetti allucinogeni ne fanno una minaccia sociale di proporzioni enormi, alimentando un mercato illegale in rapida espansione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA