Sequestrato carico illegale di granchi blu a Monfalcone

Diretto all'estero. Operazione Gdf, Capitaneria, Volante Polizia

MONFALCONE, 22 AGO – Un carico di circa 200 chili di prodotti ittici, in gran parte granchi blu, è stato sequestrato nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera di Monfalcone (Gorizia), dalla Squadra Volante della Polizia di Gorizia e dal personale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. La scoperta è avvenuta durante un controllo dei veicoli in transito sull’autostrada, quando gli agenti hanno fermato un furgone isotermico diretto all’estero. Il mezzo, con l’impianto di refrigerazione fuori uso, trasportava un carico non conforme agli standard previsti per il trasporto alimentare: un cospicuo quantitativo di granchio blu – specie recentemente diffusasi lungo le coste adriatiche – insieme con altre tipologie di pescato. La merce era conservata a temperature troppo elevate, stipata in contenitori improvvisati, nascosta sotto coperte e teli e perfino occultata in un doppio fondo ricavato nel vano posteriore. Le verifiche igienico-sanitarie dell’Asugi hanno accertato che il pescato non rispettava i parametri di sicurezza previsti dalla normativa, sia per le temperature di conservazione che per l’utilizzo di contenitori non idonei al trasporto alimentare. Alla mancanza di documentazione di tracciabilità, indispensabile per la commercializzazione, si è aggiunto quindi il concreto rischio per la salute pubblica che sarebbe potuto scaturire da un eventuale consumo. L’intero carico è stato sequestrato e avviato a distruzione sotto controllo sanitario, mentre ai responsabili sono state inflitte due sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

