Sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d’artificio

Trovate 15 tonnellate di botti, tre persone denunciate

CORIGLIANO ROSSANO, 19 DIC – Un deposito illegale con all’interno quasi 2 milioni di fuochi d’artificio pericolosi è stato scoperto e sequestrato a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dai finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato tre persone. A seguito dell’approfondimento di alcune risultanze investigative, emerse da una precedente attività di servizio che, a novembre, aveva già portato all’arresto di una persona per la detenzione e commercializzazione di materiale illegale assimilabile a “bombe” o “ordigni esplosivi”, i militari del Gruppo di Sibari delle Fiamme Gialle, hanno trovato all’interno del locale circa15 tonnellate di fuochi artificiali, già pronti ed imballati per essere venduti e utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno. Alla richiesta dei militari, il titolare del deposito non è stato in grado di esibire e consegnare le autorizzazioni prefettizie necessarie per la detenzione e la vendita degli artifizi pirotecnici. Successivamente il materiale esplodente, in collaborazione con gli artificieri della Polizia di Stato di Catanzaro, è stato cautelato e sequestrato, in quanto molto pericoloso.Infatti, in caso di deflagrazione accidentale, l’ingente quantitativo immagazzinato avrebbe potuto causare gravissimi danni a persone e cose.

