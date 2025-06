Sequestrò compagna, risponde anche di tentato omicidio

agenzia

Trovato un cappio che aveva messo al collo della donna

BOLOGNA, 13 GIU – Arrestato a maggio per sequestro di persona ai danni della ex compagna, ora risponderà anche di tentato omicidio. I carabinieri di Sassuolo hanno infatti eseguito una misura di custodia in carcere, emessa dal gip su richiesta della procura, per un dominicano 41enne. Le dichiarazioni della donna, insieme ai riscontri acquisiti dagli investigatori, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza: sono stati trovati un coltello a lama estraibile e fascette di plastica che formavano un cappio, che sarebbe stato messo al collo della compagna. Il 19 maggio il 41enne era stato bloccato dopo che l’aveva picchiata e sequestrata per due giorni in un laboratorio artigianale, minacciandola con un coltello. Aveva avuto 20 giorni di prognosi. La misura è stata notificata all’indagato in carcere.

