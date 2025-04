Sequestro discarica vicino ‘Memoriale del confino’ a Ventotene

agenzia

Rifiuti collocati abusivamente in un'area comunale

VENTOTENE, 04 APR – I carabinieri del comando Stazione di Ventotene, in collaborazione con quelli del Nucleo forestale di Latina, hanno individuato una discarica abusiva di rifiuti a cielo aperto, per un totale di circa 10 metri cubi di residui vari, all’interno di un’area comunale, in prossimità del sito ricordato come il “Memoriale del Confino”, luogo in ricordo degli oppositori antifascisti confinati durante la dittatura di Mussolini e di rilevante interesse per la memoria storica del Paese e della lotta di Liberazione. L’area è stata sottoposta a sequestro, nei giorni scorsi, e sarà oggetto di più approfondite verifiche di concerto con l’autorità giudiziaria, che ha coordinato le operazioni anche al fine di determinare le eventuali responsabilità in capo all’ amministrazione comunale in riferimento al reato di abbandono incontrollato di rifiuti disciplinato dall’art. 256 del D.gls 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente).

