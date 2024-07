Sequestrò ex compagna e figlio, cc trovano il coltello usato

agenzia

Dal 33enne arrestato in Trentino

VICENZA, 09 LUG – Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto nel comune di Valbrenta (Vicenza) il coltello utilizzato il 5 luglio scorso dal cittadino albanese di 33 anni, residente a Silea (Treviso) utilizzato per il sequestro della sua ex compagna di 26 anni, sua connazionale e del figlio di 5 anni. Con l’arma, ritrovata in un prato dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana (Trento), l’uomo aveva minacciato la donna e con loro a bordo si era dato alla fuga, viaggiando in auto per circa 100 km per poi essere arrestato a Grigno (Trento) dai militari dell’Arma di diverse province. L’uomo, che si trova in carcere a Trento con l’accusa di sequestro di persona, rapina aggravata e altri reati, aveva sequestrato la donna a Borgoricco (Padova).

