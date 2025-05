Serata in locale a Ischia finisce in rissa, sei denunciati

agenzia

Nella zona dei Maronti, diversi feriti

ISCHIA, 18 MAG – Una serata con musica dal vivo è finita male alla spiaggia dei Maronti, a Barano d’Ischia: disordini, diversi feriti e 6 persone denunciate. La scorsa notte una violenta rissa è scoppiata in un locale sulla spiaggia isolana, vicenda su cui attualmente indagano i carabinieri della locale compagnia, che hanno ricostruito la vicenda, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Sono stati acquisiti anche i i diversi referti medici dell’ospedale dove a 4 persone sono state diagnosticate lesioni guaribili dai 15 ai 30 giorni. I militari intanto hanno già provveduto a denunciare 6 persone, di età compresa tra i 22 ed i 35 anni di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli con l’accusa di rissa e lesioni personali. L’attività commerciale sarà segnalata per la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza mentre tutti denunciati saranno proposti per il Dacur, Daspo urbano. L’unico residente a Napoli presente sarà inoltre segnalato per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’Isola d’Ischia

