‘Serbatoi di manodopera e sfruttamento’, altro sequestro a Dhl

Gdf Milano blocca 46,8 milioni di euro in una delle inchieste

MILANO, 26 FEB – In un’altra indagine con al centro il “fenomeno della somministrazione illecita di manodopera” e i cosiddetti “serbatoi” di lavoratori, la Procura di Milano, coi pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha disposto, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, un sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale da oltre 46,8 milioni di euro a carico di Dhl Express Italy srl, una delle società del gruppo della logistica e dei trasporti. La notizia del sequestro è stata anticipata dal Sole 24 ore in edicola oggi che dà notizia dando conto dell’arrivo nella mattinata di ieri di finanzieri, Carabinieri e Inps nelle sedi di Milano, Pomezia e Salerno. Tra l’altro, già nel giugno del 2021, la stessa Procura milanese, che sta portando avanti moltissime indagini simili in questi anni su colossi della logistica, dei trasporti e dei servizi di vigilanza e non solo, aveva sequestrato oltre 20 milioni di euro per una frode fiscale sull’Iva a Dhl Supply Chain Italy spa, altra società del colosso tedesco della logistica e dei trasporti. Indagine sempre con al centro un “sistema”, basato su un giro di false fatture e su finte cooperative che assumevano formalmente i fattorini, che avrebbe favorito “lo sfruttamento dei lavoratori”, ai quali non venivano, infatti, versati contributi previdenziali e assicurativi, oltre che “pratiche di concorrenza sleale”.

