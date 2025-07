Serena Mollicone, fissato ad ottobre processo d’appello bis

agenzia

Nuovo giudizio per l'ex maresciallo di Arce, moglie e figlio

CASSINO, 23 LUG – E’ stata fissata al prossimo 22 ottobre la prima udienza in corte d’Assise d’Appello per il processo bis sull’omicidio di Serena Mollicone, la liceale di Arce scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata morta il 3 giugno successivo nel bosco Fonte Cupa nella località Anitrella di Monte San Giovanni Campano. Il giudizio d’Appello bis si terrà davanti alla Terza Sezione della Corte di Assise d’Appello di Roma. La Corte di Cassazione a marzo scorso aveva annullato la sentenza d’Appello che aveva assolto gli imputati, rilevando la scarsità e la contraddittorietà delle motivazioni. Nello stesso tempo aveva disposto un nuovo processo d’appello per l’ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria ed il loro figlio Marco, accusati di concorso nell’omicidio di Serena Mollicone. Per l’accusa Serena, il giorno della scomparsa, entrò nell’appartamento di servizio dei Mottola, sovrastante la caserma e lì venne uccisa durante un litigio; viene contestato l’omicidio volontario in quanto, hanno stabilito le autopsie, la morte avvenne perchè la ragazza non venne soccorsa ma lasciata a morire. I Mottola sono stati assolti sia durante il processo in Corte d’Assise a Cassino e sia durante quello in Appello, poi annullato.

