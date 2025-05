Sergio Resinovich, tecnico è un fantoccio, va licenziato

agenzia

Perché parla solo ora, dopo mio esposto a Ordine Medici?

TRIESTE, 08 MAG – Il tecnico anatomopatologo che da giorni sostiene di essere il responsabile della frattura di Liliana Resinovich, è un “fantoccio pericoloso e va licenziato”. E’ la dura accusa di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, che annuncia una richiesta alla “Azienda Ospedaliera per mandar via questo soggetto”. Se quello che sostiene “fosse vero, avrebbe avuto l’obbligo di segnalare immediatamente questo grave episodio che si è verificato mentre veniva eseguito un accertamento richiesto dalla Procura per un possibile reato di omicidio”. Sergio chiede: “Perché parla solo ora ,dopo il mio esposto all’Ordine dei Medici? Chi vuole coprire?”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA