Sermoni del Papa generati dall’IA inondano YouTube e TikTok

Rimossi dalle piattaforme ma visualizzati da milioni persone

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 06 GIU – Video e audio di Papa Leone XIV generati dall’intelligenza artificiale stanno inondando YouTube e TikTok da un mese a questa parte, quando è stato eletto il nuovo pontefice. Le centinaia di sermoni e discorsi falsi, in inglese e spagnolo, sottolineano ancora una volta quanto sia facile generare questi contenuti e come sia difficile il controllo delle piattaforme. “C’è un naturale interesse per ciò che il nuovo Papa ha da dire e le persone non conoscono ancora la sua posizione e il suo stile – ha affermato Oren Etzioni, professore emerito dell’Università di Washington, fondatore di TrueMedia.org, un’organizzazione no-profit impegnata nella lotta ai deepfake – Un’occasione perfetta per seminare guai con la disinformazione generata dall’intelligenza artificiale”. Dopo che l’AFP ha mostrato a YouTube 26 canali che pubblicavano prevalentemente contenuti sul Papa generati dall’intelligenza artificiale, la piattaforma ne ha chiusi 16 per violazione delle sue politiche contro spam, pratiche ingannevoli e truffe e un altro per violazione dei termini di servizio di YouTube. Analogamente, TikTok ha rimosso 11 account segnalati – con oltre 1,3 milioni di follower complessivi – facendo ricorso alle politiche della piattaforma contro l’impersonificazione, la disinformazione dannosa e i contenuti fuorvianti generati dall’intelligenza artificiale su personaggi pubblici. Prima di essere cancellati questi contenuti sono stati visualizzati da milioni di persone. (ANSA-AFP).

