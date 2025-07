Sette coltellate alla moglie e poi prova a togliersi la vita

agenzia

Nel Salernitano lei è in prognosi riservata, lui arrestato

Si è sfiorata la tragedia la scorsa notte a Cava de’ Tirreni (Salerno), nella frazione di Santa Lucia, dove un 40enne ha prima ferito gravemente la moglie 35enne e poi ha tentato di farla finita. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del locale commissariato di Polizia l’uomo avrebbe colpito con 7 coltellate la donna mentre dormiva. Poi avrebbe tentato il suicidio. Entrambi sono ricoverati in due ospedali differenti: la 35enne è in prognosi riservata ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. L’uomo è in stato di arresto.

