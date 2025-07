Sette feriti per incidente su statale 100, sei auto coinvolte

agenzia

Carreggiata chiusa all'altezza di Gioia del Colle

BARI, 06 LUG – Sette persone sono rimaste ferite in un incidete stradale che ha coinvolto sei automobili lungo la statale 100 a Gioia del Colle, in provincia di Bari. La carreggiata in direzione del capoluogo è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire gli interventi di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA