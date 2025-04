Sette manifestanti pro Pal portati in questura a Milano

agenzia

MILANO, 12 APR – Sette manifestanti del corteo pro Palestina sono stati portati in questura dopo i tafferugli con la polizia in piazzale Baiamonti a Milano. La maggior parte degli attivisti, presenti al corteo in circa 10mila, ha proseguito il tragitto fino alla destinazione prevista all’Arco della pace, mentre qualche centinaio si è fermato sul luogo delle tensioni chiedendo di “liberare” le persone accompagnate in questura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA