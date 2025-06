Settimana di temporali dal Nord al Sud, breve tregua sul caldo

Meteo

iLMeteo.it: colpiti Triveneto, Appennino centrale e meridionale

Inizia una settimana caratterizzata da instabilità e temporali con una perturbazione che percorrerà l’Italia da Nord a Sud portando una breve tregua sul caldo afoso di questi ultimi giorni. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it . “Una goccia fredda, cioè una bassa pressione in quota che si isola dal flusso principale delle correnti atmosferiche – afferma – percorrerà tutto lo Stivale portando una diffusa instabilità con temporali intensi al Nord, tra oggi e martedì mattina, e al Centrosud, tra martedì e giovedì”. Le aree maggiormente colpite saranno il Triveneto, l’Appennino centrale e meridionale con sconfinamenti sulle pianure toscane, laziali e campane. Il maltempo bucherà temporaneamente l’anticiclone africano, ma non lo sconfiggerà totalmente tanto che riuscirà a tornare più forte di prima nel nuovo fine settimana. Nel dettaglio: – Lunedì 16. Al Nord: temporali violenti al Nordest e in Lombardia, a seguire calo termico. Al Centro: temporali sui rilievi e sulle Marche, sole e caldo intenso altrove. Al Sud: qualche rovescio sui monti, caldo intenso. – Martedì 17. Al Nord: sole. Al Centro: forti temporali, calo termico. Al Sud: piogge su Campania, sole altrove. – Mercoledì 18: Al Nord: sole e aumento termico. Al Centro: temporali pomeridiani, più sole su Marche e Toscana. Al Sud: variabile con temporali pomeridiani, calo termico. Tendenza: ultimi temporali, anche forti, su Appennino meridionale e in Sicilia. Poi torna l’alta pressione.

