Settimo giorno consecutivo di attacchi hacker a siti italiani

Sempre i filoroussi Noname, colpito anche giorgiameloni.it

ROMA, 23 FEB – Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) sta continuando per il settimo giorno consecutivo l’ondata di attacchi a siti italiani. Colpiti i settori governativo, trasporti, bancario. Tra gli altri, il ministero delle Imprese e del Made in ITaly, gli Esteri, la Difesa, l’Aeronautica Militare, POste, Atac, Unipol, Fiocchi, Benelli, nonchè il sito giorgiameloni.it. Costante il monitoraggio del Csirt (Computer security response team) dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per proteggere l’ecosistema digitale italiano. Anche oggi il team è intervenuto per supportare i bersagli degli attacchi, che sono sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service): in pratica si inondano i siti bersagio di richieste di accesso per bloccarne la funzionalità. Al momento alcuni dei siti – tra cui quello del Mise – non risultano raggiungibili.

