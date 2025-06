Sfilano ‘No Bezos’ a Venezia, in 700 contro feste vip in laguna

agenzia

VENEZIA, 28 GIU – “No Bezos no war”: E’ lo slogan stampato sul grande striscione in testa al corteo di protesta che si è svolto questo pomeriggio contro la presenza a Venezia del fondatore di Amazon, al terzo e ultimo giorno di festeggiamenti lagunari per il suo matrimonio con la giornalista Lauren Sánchez. Centinaia di cartelli e decine di gonfiabili in mano, erano circa 650-700 i manifestanti all’iniziativa ‘No Space for Bezos’ – secondo i dati comunicati dalla Digos – che alle 17.30 si sono mossi in un lungo serpentone dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia, lungo Strada Nuova, direttrice principale della città e maggiormente affollata dai turisti. Una manifestazione scandita dal coro “Fuori Bezos dalla laguna”, cui hanno partecipato attivisti, centri sociali, comitati provenienti da tutto il Nordest, con partenze da Padova, Treviso, Vicenza, Schio (Vicenza) e Trento. La manifestazione ha abbracciato tematiche ambientaliste e politiche, si è concentrata sullo sfruttamento del lavoro di cui è accusato mr. Amazon, ma il fulcro principale è stato quello di protesta contro la guerra. Bezos “va a braccetto con Trump – hanno dichiarato gli attivisti -, che sta chiedendo di mettere più finanziamenti sulla guerra. Per queste persone, a Venezia, non c’è spazio. Il nostro vuole essere un messaggio di pace, e così ci riappropriamo della nostra città. Spostiamo i riflettori da quel lusso creato calpestando i diritti delle persone”.

