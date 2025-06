Sfiorati i 35 gradi in Alto Adige

agenzia

Domani saranno toccati per la prima volta i 36 gradi

BOLZANO, 24 GIU – L’Alto Adige oggi ha sfiorato i 35 gradi. Le massime di oggi sono di 34,5 gradi a Gargazzone e di 34,4 gradi a Bolzano. Domani le temperature saliranno di altri 1-2 gradi e raggiungendo per la prima volta questa estate i 36 gradi, come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Terlano, il termometro in piazza segnava addirittura 41 gradi. In questi giorni, la soglia di informazione sull’ozono di 180 µg/m3 è stata ripetutamente superata in alcune zone dell’Alto Adige (soprattutto in Bassa Atesina e sull’altopiano del Renon). Ciò è dovuto al caldo e alla forte radiazione solare. Lo stesso calore avrebbe meno effetto in agosto, quando il sole è già più basso, spiega Peterlin.

