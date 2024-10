Sfregia una donna che difende l’amica, arrestato

agenzia

L'ha colpita con un coltello, suturata in ospedale

GENOVA, 22 OTT – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un cittadino ecuadoriano di 31 anni dopo che ieri sera ha sfregiato una sua conoscente di 25 anni intervenuta per difendere una amica. E’ successo a Genova. L’aggressore, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo avere bevuto e forse assunto droga ha iniziato a litigare con una conoscente. Visto che la discussione stava degenerando si è messa in mezzo una sua conoscente per separarli. Invece di desistere, l’uomo ha prima strattonato la giovane e poi ha tirato fuori un coltello dalla tasca. Ha colpito la vittima due volte sopra il sopracciglio e poi sulla guancia provocandole un taglio di tre centimetri. La ragazza è stata soccorsa dal personale medico inviato dal 118 e trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Quando i militari sono arrivati, l’aggressore li ha colpiti con calci e pugni. Per questo, oltre a rispondere di lesioni è accusato di esistenza a pubblico ufficiale.

