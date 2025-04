Sfregiato murale con Liliana Segre, Bruck e Modiano a Milano

agenzia

Scritte anti-semite su opera artista contemporaneo

MILANO, 15 APR – Ennesimo atto di anti-semitismo a Milano contro la senatrice Liliana Segre, simbolo degli orrori del nazismo e della persecuzione degli ebrei. E’ stato sfregiato e rovinato con scritte il murale realizzato, dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo, sui muri della caserma in via Michele Amari. Vandalizzate anche le figure di altri simboli della shoah come Edith Bruck e Sami Modiano. Proprio oggi la senatrice, a 80 anni dalla Liberazione di Milano, aveva preso parte a una cerimonia, per ricordare il contributo della Guardia di Finanza, al Memoriale della Shoah.

