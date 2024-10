Sgarbi assolto a Perugia dall’accusa di diffamazione

agenzia

Per il giudice 'insindacabilità' delle frasi del parlamentare

PERUGIA, 29 OTT – Dopo essere stato assolto dal gup del Tribunale di Roma per l’acquisto all’asta del quadro dell’artista Zecchin, Vittorio Sgarbi lo è stato anche dal giudice dell’udienza preliminare di Perugia dall’accusa di diffamazione. Lo riferisce il suo difensore, l’avvocato Giampaolo Cicconi. Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata ai danni di Laura Condemi, pm del tribunale di Roma, la quale aveva, inizialmente, seguito l’indagine sui cosiddetti “Falsi De Dominicis”. Oggi il giudice del tribunale perugino – spiega l’avvocato Cicconi – ha emesso sentenza di non doversi procedere, in quanto l’azione penale non doveva essere proseguita per insindacabilità delle frasi pronunciate dall’on. Sgarbi.

