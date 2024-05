Sgominata organizzazione criminale turca, progettavano attentati

Controlli

La misura cautelare é stata emessa dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta dell'ufficio della Procura della Repubblica di Milano - Sezione Distrettuale Antiterrorismo - che ha delegato per l'esecuzione la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza

Sgominata organizzazione criminale turca. Su ordine del Gip del Tribunale di Milano, sono stati arrestati 19 turchi dimoranti in Italia, ma anche in Svizzera e Germania e Turchia, indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalitá, banda armata diretta a costituire un’associazione con finalitá terroristiche ed a commettere attentati terroristici, quindi detenzione e porto illegale di armi “micidiali” e di esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.