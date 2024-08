Sharon: Carabinieri indagano ancora nella cerchia di relazioni

agenzia

Analisi dei video e audizioni in caserma alla ricerca del killer

BERGAMO, 27 AGO – Si indaga ancora nell’ambiente delle relazioni di Sharon Verzeni per dare un nome a chi ha ucciso a coltellate la 33enne a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, ormai quasi un mese fa, e prosegue, parallelamente, da parte dei vari reparti dei carabinieri impiegati, la ricerca di persone che potrebbero rivelare dettagli utili alle indagini attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona in cui è accaduto il delitto. Audizioni di testi sono previste in giornata in caserma mentre non sarebbe stato convocato per quest’oggi il fidanzato della giovane donna, Sergio Ruocco, sentito a lungo due volte nelle settimane scorse sempre come testimone.

