Sharon, esaminati i movimenti del conto corrente della donna

Dalle immagini dei video una decina le persone da identificare

BERGAMO, 27 AGO – Rimangono a ora ancora una decina le persone riprese la notte nella zona in cui fu uccisa Sharon Verzeni, la barista di 33 anni accoltellata a fine luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. A questo ha portato la “scrematura” delle immagini da parte dei carabinieri che lavorano anche per accertare l’identità dell’uomo in bicicletta che passò in quelle ore in via Castegnate, dove Sharon è stata uccisa con quattro coltellate. Il lavoro dei militari, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, non ha trascurato nemmeno l’analisi del conto corrente di Sharon per capire con chi era in rapporti e verificare se ci sono state spese non consuete da parte della donna.

