Si arrampica sulla statua del Bacco a Firenze e mima atto sessuale: caccia alla turista irrispettosa

il caso

Si arrampica sulla statua del Giambologna e mima un atto sessuale: è lo sfregio all’arte compiuto da una ragazza, probabilmente ubriaca, nel centro storico di Firenze. La giovane è salita sulla copia del Bacco (la statua originale è al Museo del Bargello) in Borgo San Jacopo all’inizio di Ponte Vecchio. L’imitazione dell’atto sessuale con il bronzo è stata condivisa sui canali social e rilanciata dalla pagina Welcome to Florence. Numerosi i commenti indignati per la bravata.

