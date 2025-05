Si barrica in fast food e minaccia clienti, interviene polizia

agenzia

A Roma. Dopo 2 ore l'uomo è stato convinto ad uscire dal locale

ROMA, 26 MAG – Momenti di paura in tarda serata a Roma in un fast food della catena Burger King in viale Eritrea, al quartiere Africano. Un uomo, paziente psichiatrico, si era barricato all’interno minacciando i clienti del locale. In un primo momento sembrava fosse armato ma poi si è scoperto che non lo era. E’ intervenuta la polizia con più volanti e un mediatore e dopo un paio di ore sono riusciti a farlo uscire. Non sono fortunatamente stati presi ostaggi; è intervenuta anche la madre dell’uomo per convincerlo a lasciare il locale.

