Si butta dal quinto piano per fuggire a un incendio e muore

agenzia

La vittima è una donna di 48 anni, il rogo nella notte a Milano

MILANO, 05 GIU – Una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano per fuggire all’incendio divampato la scorsa notte nel suo palazzo, in viale Abruzzi 64, a Milano, ed è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. Ne danno notizia i vigili del fuoco, spiegando che il rogo aveva preso il via da un appartamento al quarto piano. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde, mentre gli occupanti dello stabile, all’inizio evacuati a scopo precauzionale, sono tutti rientrati, tranne quelli dell’appartamento interessato dalle fiamme e quelli adiacenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA