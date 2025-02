Si butta dalla seggiovia sulla neve, ragazzino multato

agenzia

L'episodio a Palafavera, aveva anche filmato la bravata

BELLUNO, 26 FEB – Un ragazzino minorenne è stato multato dalla Polizia per essersi buttato da una seggiovia, nel comprensorio di Palafavera, nelle Dolomiti di Zoldo (Belluno). L’episodio è avvenuto il 21 febbraio scorso ed è stato reso noto oggi. Il ragazzino aveva anche filmato la propria bravata. L’intervento è stato svolto dagli agenti del servizio sicurezza e soccorso piste in montagna della Polizia del comprensorio, chiamati dagli addetti agli impianti di risalita delle piste di Palafavera. Il ragazzino, cittadino polacco, era saltato dalla seggiovia su cui era seduto, atterrando sul manto nevoso sottostante, senza riportare lesioni o ferite. Ai poliziotti che lo hanno fermato, il ragazzo ha consegnato il video che lo ritraeva mentre saltava dalla seggiovia, e ha ricevuto una multa di 150 euro per scorretto uso dell’impianto di risalita. La bravata avrebbe potuto portare a gravi conseguenze, per la presenza di una roccia nascosta dallo strato di neve.

