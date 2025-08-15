Si cappotta auto con 8 a bordo di cui 5 bimbi, tutti illesi

agenzia

In A23 in Friuli, Vigili del fuoco hanno liberato occupanti

UDINE, 15 AGO – Un’auto con otto persone a bordo di cui cinque bambini si è cappottata la notte scorsa sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli, e miracolosamente soltanto uno degli occupanti – una donna – ha dovuto far ricorso alle cure mediche. E’ accaduto nella corsia in direzione Palmanova tra le uscite di Pontebba e Carnia poco prima delle 4. Per cause che saranno individuate dalla Polizia stradale, l’automobilista ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata mentre percorreva la “galleria Zanier” finendo la corsa sul tetto e con le gomme in aria, senza coinvolgere altri veicoli. I Vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Tarvisio, hanno liberato dalle lamiere, aiutandoli ad uscire dall’autovettura, i 3 adulti e i 5 bambini che si trovavano all’interno. Tutti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario che ha trasportato all’ospedale una delle donne. Infine, la galleria è stata normalmente riaperta dopo che i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e l’area del sinistro.

