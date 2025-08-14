Si era appropriato di fondi, arrestato imprenditore russo

agenzia

Ricercato in campo internazionale, fermato nel Triestino

TRIESTE, 14 AGO – Nella tarda serata del 27 luglio scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino russo, imprenditore, ricercato in campo internazionale, per l’arresto provvisorio ai fini di estradizione verso la Russia. Le autorità russe avevano emesso un provvedimento in tal senso il 24 dicembre 2024. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Duino Aurisina (Trieste) hanno rintracciato l’uomo, nel borgo marino di Portopiccolo a Sistiana, accusato di essersi indebitamente appropriato di 5 miliardi di rubli (pari a circa 55 milioni di euro), ovvero una parte della somma che era stata versata alla società di cui era direttore generale per la costruzione di una autostrada, mai completata. L’uomo è stato chiuso nella Casa Circondariale di Trieste a disposizione del presidente della locale Corte d’Appello.

