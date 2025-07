Si ferma per soccorre motociclista, travolta e uccisa

agenzia

A Bari, donna di 41 anni investita da auto condotta da un 80enne

BARI, 26 LUG – Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, di Sammichele di Bari è morta ieri sera sulla tangenziale di Bari travolta da un’automobile mentre, insieme col marito, prestava soccorso ad una giovane motociclista coinvolta in un incidente. La donna, che viaggiava a bordo di una utilitaria con il marito, e che come lui è a sua volta appassionata motociclista, quando ha visto la ragazza in moto cadere dopo lo scontro con un’automobile, ha accostato e si è fermata a prestare soccorso. Ma in quel momento è sopraggiunta un’auto di grossa cilindrata guidata da un uomo di 80 anni che ha travolto tutti.

