Si incendia camion carico di birra, disagi lungo la A23

agenzia

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco

TARVISIO, 10 MAG – Un camion carico di birra si è incendiato questa mattina poco dopo le 8 lungo la A23, nella corsia in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio (Udine). L’autista del mezzo pesante, proveniente dall’Austria, appena uscito da una galleria, si è accorto che dal retro del camion usciva del fumo. Ha fermato l’autoarticolato e ha staccato il semirimorchio, spostando la motrice ed evitando che venisse coinvolta nell’incendio. La colonna di fumo era visibile a diversi chilometri di distanza e sono state avvertite anche alcune esplosioni. I vigili del fuoco del locale distaccamento, giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per consentire le quali è stato necessario chiudere il tratto dell’autostrada interessato dal rogo con disagi per il traffico. Spente le fiamme, si è provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’area dell’incendio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA