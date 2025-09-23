Si indaga su omicidio per cadavere in un sacco a Spoleto

agenzia

Trovata bici di un giovane scomparso da centro accoglienza

SPOLETO (PERUGIA), 23 SET – E’ l’omicidio l’ipotesi al centro dell’indagine dei carabinieri dopo il ritrovamento di un cadavere di sesso maschile all’interno di un sacco a Spoleto. La vittima potrebbe essere stata uccisa con armi da taglio in un posto diverso dal luogo dove è stata ritrovata e poi portata lì dopo essere stata sezionata. Questo emergerebbe dai rilievi condotti dai carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. Vicino al posto dove è stato recuperato il corpo, è stata trovata una bici elettrica di proprietà di un giovane scomparso da qualche giorno da una comunità d’accoglienza. L’ipotesi è quindi che il corpo sia il suo.

