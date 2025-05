Si insedia procuratrice capo a Trieste, presente Melillo

agenzia

Castaldini, vediamo criminalità organizzata su cui lavorare

TRIESTE, 08 MAG – “Vedremo quali sono i punti più problematici relativi alla criminalità organizzata, a partire dalla competenza della DDA”, tutto quello che “può interessare una città di confine”; oggi “è presente all’inaugurazione anche il Procuratore nazionale antimafia e abbiamo già cominciato a vedere quali sono gli elementi su cui iniziare a lavorare”. Lo ha detto la neo procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, che si è insediata questa mattina nel corso di una breve cerimonia al Palazzo di giustizia, davanti al Collegio e al presidente della Sezione penale. Castaldini, 61 anni, di origini ferraresi, ha lavorato in passato in Calabria come pubblico ministero ed è stata Procuratore capo a Nuoro.

