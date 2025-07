Si ribalta autogrù, gravi due operai in un cantiere edile

agenzia

Trasferiti in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova

LAVAGNA, 30 GIU – Due operai al lavoro su un cestello all’altezza del terzo piano di un edificio sono rimasti gravemente feriti a causa del ribaltamento di un’autogrù in un cantiere edile a Lavagna (Genova). I lavoratori erano impegnati nel rifacimento di un terrazzo ad una altezza di circa sette metri, quando improvvisamente l’automezzo si è ribaltato e il cestello elevatore li ha scaraventati in aria. Sono intervenuti sul posto il 118, i volontari della croce verde e rossa di Lavagna, che riscontrando gravi politraumi hanno stabilizzato i due feriti trasferendoli in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Accorsi sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dell’Asl 4 chiavarese per accertare la dinamica dell’accaduto e se siano state adottate tutte le misure di sicurezza previste.

