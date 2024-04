Si ribalta trattore, muore agricoltore nel Trapanese

agenzia

E' successo a Santa Ninfa nella Valla del Belice

SANTA NINFA, 08 APR – Un uomo di Santa Ninfa, V.F.P., 61 anni, è mprto dopo essere rimasto schiacciato sotto il proprio trattore mentre stava arando un terreno in contrada Pionica a Santa Ninfa nel trapanese. È successo nel piccolo paese della Valle del Belìce. L’uomo a bordo del proprio trattore aveva raggiunto l’appezzamento di terreno per lavorare, ma la famiglia non vedendolo rientrare, ha avvertito i carabinieri. Una volta giunti in campagna i militari hanno trovato il trattore ribaltato e sotto il corpo senza vita dell’uomo.

