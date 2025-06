Si ribaltano con la microcar a Roma, gravi quattro ragazzi

agenzia

L'incidente nella notte ai Parioli, macchina omologata per 2

ROMA, 10 GIU – Una microcar con a bordo tre ragazzi ed una ragazza si è ribaltata la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 in viale Bruno Buozzi. I quattro giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Secondo quanto si apprende, la macchina su cui viaggiavano è omologata per due persone. I ragazzi, tutti del 2007, sono stati trasportati in diversi ospedali in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini della polizia locale del Gruppo Parioli.

